簡訊之亂! 邱于軒:唐鳳不是很神嗎 不是有實聯制

對於指揮中心發出110萬封細胞簡訊，造成許多民眾恐慌，國民黨高雄市議員邱于軒批評，底是要提醒民眾還是要造成恐慌？根本是「哀鴻遍野、怨聲載道」！她也提到，唐鳳不是很神嗎？實聯制是否真的可以追蹤足跡？這次是很好的檢驗。

邱于軒5日在《中天新聞》指出，民進黨沒做好邊境管制，邊境防疫漏洞不斷，從之前諾富特到3+11，到底真相在哪裡？民進黨立委都否決我們去調查真相。機組員管理政策，是航空公司負責？還是中央疫情指揮中心要負責？其實很清楚，指揮中心和陳時中要出來面對這一次的機師問題，「這些防疫漏洞是你自己捅出來的」。

邱于軒提到，機師工會有提出四點聲明，要求中央去特別加強防疫檢測，找到問題根源。因此，包括航空公司和機師工會都願意為這次事件找到解決方案，第二是希望指揮中心盡快跟航空公司完成調查工作，第三，機師工會要求防疫官員全程檢核防疫流程，避免重蹈覆轍。

邱于軒直言，航空公司和機師工會非常願意遵照防疫流程，但指揮中心有沒有要把防疫漏洞補起來？陳時中說要負責3+11，負責了沒？民進黨甚麼時候才要去面對施政的無能？

對於指揮中心發出110萬封細胞簡訊，造成許多民眾恐慌，邱于軒說，「哀鴻遍野、怨聲載道」，他說有朋友在家裡抱小孩玩，突然收到簡訊，不禁擔心，自己是否需要去篩檢？打電話去醫院，醫院又說現在人很多不要來。細胞簡訊到底是要提醒民眾或是造成恐慌？

邱于軒批評，唐鳳不是很神嗎？不是要求每天「實聯制」？當初造神「IT神童唐鳳」，實聯制是否真的可以追蹤足跡？這次是很好的檢驗，希望指揮中心好好去找足跡，不要只想抓國民黨出來鞭屍；另外就是好好提高疫苗覆蓋率，不要再讓人聯想有阻擋疫苗的一些作為，好好做好防疫，拜託拜託。