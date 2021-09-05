大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）最新數據顯示，截至3日收盤，2021年以來新三板掛牌公司累計成交金額達到人民幣（下同）1010億元，突破千億元大關。

綜合陸媒報導，截至3日，新三板掛牌公司總計7299家。上周（8月30日至9月3日）新三板掛牌公司成交額為79.33億元，較前一周上漲近九成。在指數方面，三板兩大指數上周全面收紅，截至3日收盤，三板成指收漲2.69％至1020.18點，三板做市指數收漲6.49％至1169.17點。

大陸國家主席習近平2日宣布，將新設京交所。大陸證監會隨後說明，京交所的上市公司將由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層層遞進」的市場結構。

大陸正積極推動設立京交所，根據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為3日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司為股東。京交所5日也針對上市規則、交易規則和會員管理規則公開徵求意見。