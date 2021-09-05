長榮機師與家人群聚事件，讓國內好不容易趨緩的疫情恐再拉警報，對於疫情衝擊，命理師詹惟中預測下半年國運時直言，9月會是個關鍵，度過之後可以期待好事發生，台灣將漸入佳境。

詹惟中在談話性節目《新聞挖挖哇》中分析下半年國運，共抽出6張代表國曆7月到12月運勢的牌，其中紅色牌代表順利，黑色牌象徵困難，6張牌依序為：黑桃10、梅花3、方塊Q、紅心K、紅心8及黑桃J。

命理師詹惟中預測下半年國運時直言，9月會是個關鍵，度過之後可以期待好事發生。(圖/截自詹惟中臉書)

詹惟中解釋，黑桃10及梅花3，代表台灣從7到8月份，在疫情上仍陷入膠著，政令上也出現許多對立，不過到了9月份，包括經濟上的支援、民生的問題、生活品質或是商業上的運作，都將出現許多貴人相助。

詹惟中指出，9月至11月的牌分別是方塊Q、紅心K、紅心8，代表從可能受到來自國際的支持，情況開始逐漸明朗，並為台灣帶來一線曙光，憤怒、對立也會隨之降到最低，整體狀況將漸入佳境，他呼籲大家「要心平氣和，要有所期待，等待這個好的事情發生」。

不過印度神童阿南德日前則預測，今年9月至11月，全世界將經歷最壞的時刻，新一波疫情可能達到高峰，11月21日之後，全球將脫離最壞的情況，12月起經濟開始復甦，各地情況也將逐漸好轉，可望回歸正常生活。

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