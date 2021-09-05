隨著中美關係愈趨緊繃，大陸各界掀起政治表態風潮持續擴大，議題遍及台灣、新疆、香港、南海、反日、反美、反澳大利亞等，幾乎各行各業都被這股強烈民族主義風潮捲入。近日又有知名藝人明確做出政治表態，包括香港藝人謝霆鋒宣佈已申請退出加拿大國籍，大陸人氣男星鹿晗也宣佈終止與瑞士名錶愛彼錶的合作關係。

據大陸微博@電影頻道融媒體中心5日布消息稱，謝霆鋒做客電影頻道《藍羽會客室》訪談時，面對有關國籍的質疑，他正面回應稱：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。」美食也好、動作電影也好、音樂也好，無論什麼樣的內容，什麼樣的身份，謝霆鋒表示，只想把中國文化、中國精神傳播給全世界。

鹿晗工作室在微博上發表終止與愛彼品牌合作聲明。（圖／微博）

另外著名的中國大陸男歌手、演員鹿晗也因瑞士愛彼錶總裁接受採訪時稱台灣為「國家」，被大陸媒體與網民批評「違反一個中國原則」，而由其工作室在微博宣終止與愛彼錶合作關係。

9月5日微博@鹿晗工作室發佈聲明稱：「Audemars Piguet（愛彼）品牌公開發表的不當言論，嚴重違反『一個中國』原則。本著負責任的態度，我方敦促愛彼品牌以中英文對照方式在全球平台上公開致歉，反復溝通未果。基於此，鹿晗即日起終止與愛彼品牌的合作關係。國家利益高於一切，鹿晗與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整。」

瑞士著名腕表品牌愛彼錶總裁佛朗西瓦-亨利．本納明（François-Henry Bennahmias）在今年6月一則採訪被曝光後遭到大陸網民追剿，原因是他在訪談中提到台灣「一個非常技術導向的國家」，被指違反「一個中國原則」。（圖／微博）

據了解，瑞士著名腕表品牌愛彼錶總裁佛朗西瓦-亨利．本納明（François-Henry Bennahmias）在今年6月一則採訪被曝光，他在這段談話中形容台灣是「一個非常技術導向的國家」，影片近日在大陸網上廣為流傳引發網民抗議，紛紛要求品牌方給出說法。愛彼公司在4日在微博上公開表示：「對於最近發生錯誤的表述，我們深表歉意」，並強調品牌堅持「一個中國」的立場，但是這段表態被不少大陸網友嫌棄「太過敷衍、完全沒誠意」，遭到持續言辭攻擊。