晶圓代工漲價潮襲來，台積電宣告調漲全部製程價格以來，外資圈調升一波接一波，高盛證券最新指出，台積電（2330）不僅2022年漲價，2023年還會再漲，連帶地，聯電（2303）與世界（5347）也處在更有利價格環境中，同時把晶圓代工三雄股價預期拉升至1014、119與191元。

外資圈近期對台積電毛利率、每股純益預期的樂觀狀況不斷上調，麥格理證券提出成熟製程不同漲價幅度，對毛利率牽動作用後，大和資本證券加入外資看台積電多頭陣營，並推導出最樂觀情況每股純益上看35元。

高盛證券更為積極，單是在基礎假設前提下（8吋晶圓製程單位售價漲10％、12吋漲5％），毛利率就有52.5％，每股純益達28.38元；要是最採最樂觀情況，製程漲價幅度再多出20個百分點，毛利率將變成驚人的58.2％，每股純益更上看38.59元，足足比基本假設多賺一股本。

繼2022年上半年調漲晶圓代工價格後，高盛證券認為，考量終端需求強勁與成本墊高，台積電2023年上半年還會再調漲個位數百分點幅度。

環顧外資圈看晶圓代工三雄目標價，研究機構ALETHEIA先前給予台積電千元最高，大型外資券商則以花旗環球的900元為指標，高盛本次以1014元樹立新障礙；聯電原本就以高盛的102.8元最高，這次再推上119元；此外，外資研究機構看世界目標價，則以ALETHEIA的200元最高，高盛賦予191元股價預期。