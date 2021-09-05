行政院長蘇貞昌4日南下屏東視察台糖養豬場，要農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，更直言「以後要換他做了」，蘇貞昌此舉引發外界質疑要撤換陳吉仲的聯想，對此，今（5日）蘇連忙改口說陳吉仲做得很好，自己也不會讓陳離開。對此，國民黨台北市議員王鴻薇解讀，「蘇貞昌說的可能是他心裡話，但他自己的位子都搖搖欲墜了，若真的撤換陳吉仲，自已可能也難保不下台」。

原來，蘇貞昌4日視察時突然轉向陳吉仲說，要多聽潘孟安的意見，「以後要換他做了」，此話一出，全場大笑，潘孟安則尷尬搖頭不說話，頻向蘇貞昌雙手合十作勢求饒，隨後蘇貞昌說，他相信潘孟安的能力，認為潘不是要找台糖的碴，而是希望大家要多聽彼此的意見。

屏東縣長潘孟安（中右）被示意「將接農委會主委」，他尷尬地搖頭不說話，頻向蘇貞昌（中左）雙手合十作勢求饒，全場官員見狀哄堂大笑。（謝佳潾攝）

【每日必看】潘孟安接農委會主委? 蘇改口:不會讓陳吉仲離開 貓膩[email protected]中天新聞 20210905

王鴻薇5日在中天政論節目「中天辣晚報」對此表示，蘇貞昌自己的位子都搖搖欲墜了，潘孟安任期屆滿後，將不會尋求連任，因此外界有說法解讀他有望入閣，而其實再早之前，就曾經傳出有人點名要潘孟安接掌農委會，她認為有這些傳聞，代表蘇貞昌對陳吉仲其實很火大，一定早就想罵他。

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國民黨台北市議員王鴻薇。（圖/中時資料照）

至於為何解讀蘇貞昌會對陳吉仲火大？王鴻薇解釋，近期非洲豬瘟再度流入台灣，這讓蘇貞昌過去一度成功阻絕非洲豬瘟，將其做為他的「政績」，而現在這個政績破功，所以蘇貞昌會覺得農委會、陳吉仲到底在幹什麼，讓豬瘟又流進台灣。