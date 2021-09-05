美國萊茵金屬車輛公司 (American Rheinmetall VehiclesARV) 發表了未來止兵戰甲戰車的概念圖。他們正在競標美國陸軍多功能乘載戰鬥車 (Optionally Manned Fighting Vehicle OMFV) ，它必須具須具備不錯的綜合火力與步兵乘載能力。美國萊茵金屬是德國萊茵金屬的美國子公司。

防衛部落格(Defense Blog)報導，OMFV 是美國陸軍的戰鬥車現代化改革計劃，將取代服役達到30年的M2布萊德雷步兵戰鬥車(Bradley IFV)，目前M2數量接近 3800 輛。

美國陸軍於2018年提出OMFV競標案，隨後有6家廠商提出計畫書，但是到2019年，只有萊茵金屬與通用動力陸上系統(GDLS)進行決標。兩家公司也都提出他們理想的原型概念車，萊茵金屬提出的是山貓KF-41(Lynx)戰甲車，而通用原子則是獅鷲3式(Griffin III)。然而不知為何，德國萊茵公司的山貓原型車裝船時間太晚，在2019年10月1日競標截止前，原型車沒能抵達馬里蘭州阿伯丁試驗場(Aberdeen Proving Ground)，萊茵金屬竟因「遲交作業」而失去資格。

多功能乘員戰鬥車(OMFV)有許多變體，適應各種任務。(圖/American Rheinmetall Vehicles)

但是，2020年9月又發生轉折，美國陸軍放寬了競標條件，也就是允許萊茵金屬「補交」，直到2023年才會決定哪一家公司的戰甲車符合標準。

萊茵金屬與美國陸軍作戰能力發展司令部武器裝備中心 (DEVCOM AC)， 簽署了合作研究發展總協議 (CRADA)，主要工作是定期合作開發綜合戰車武器、火控系統和彈藥技術。

CRADA給予研發中的 XM913型 50公釐機砲為主要武裝，該砲也會提供給另一個競標者通用動力陸上系統公司。