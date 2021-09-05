台北市身為首善之都，雖常被戲謔為「天龍國」，但大學多、工作多的特性，吸引其他縣市的人北漂來工作或讀書，有網友好奇發問，台北市12個行政區裡，大家最想住在哪一區？貼文引發熱議。

有網友在PTT八卦板發文表示，「台北市各區各有特色，如果今天可以選一區任意居住，那麼大家最想著哪一區？為什麼？」

不少網友紛紛留言，有人偏好市區方便性，「中山跟大安上班最方便，信義區逛街方便」、「信義區，外商一堆工作方便」、「中正區住宅人口密度低，很清幽，住戶素質高」、「大安區，最好是青田街」。

也有網友不喜歡離市中心太近，「北投最讚，上陽明山超方便」、「北投步調慢很舒服」、「內湖山邊跟兩個重劃區都不錯」、「松山區只推民生社區」、「南港區，交通便利，三鐵共構」。

不過根據留言，最多人首選仍是大安區，「大安，住過就看不上其他區了」、「大安，最方便，結案」、「大安公園旁，唯一選」、「秒選大安吧，在台大讀書時覺得那邊根本理想住處，要安靜要生活機能要交通方便都有」、「大安，尤其台大師大那一帶，交通方便生活機能好，有書局電影院，大安森林公園跟河濱公園」。