嘉義一名馬姓男子認識一名有中度心智障礙的女子小盈（化名），在一次假藉要送小盈禮物時，讓小盈為他口交，甚至謊稱有在完事後支付1000元，意圖導向為性交易。案經上訴，台南高分院判定馬男為性侵，依強制性交罪，判9年6月徒刑。

判決書指出，馬男明知小盈有中度心智障礙，仍於2019年7月間以送禮物為由，載著小盈返回馬男的租物處，強行脫去小盈的衣物，不僅逼迫小盈替他口交，還硬上小盈一次，並要小盈自行返家。案情曝光則為，小盈的母親見到小盈一身狼狽地返回家中，詢問後才發現馬男的惡行，並報警提告。

馬男辯稱，他與小盈為性交易，事發前他有交付1000元給小盈，但小盈否認為為性交易，且強調自己在過程中有不斷反抗與抵抗馬男的行為。

案經上訴，台南高法院法官認為，小盈對於案情的陳述始終如一，並無出入，且勘驗小盈母親等人的證詞，判定小盈的事發過後有不停哭泣、輕生等負面與憤怒情緒，與一般人受性侵害者的反應相符，足以認定馬男為性侵。

此外，小盈指出，痛恨馬男，希望法院能重判，綜合以上，最終仍維持原判，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判有期徒刑9年6月。

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