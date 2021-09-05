機師群聚染疫，為降低疫情威脅，指揮中心單日發出破天荒的110萬筆「細胞簡訊」提醒可能與確診者軌跡重疊，引發簡訊之亂。對此，國民黨立委李貴敏痛批，群發百萬簡訊的標準，指揮中心應說清楚，否則狼來了太多次會搞砸防疫。

李貴敏指出，不少收到的民眾一頭霧水，只好遵循簡訊中請「就醫評估或可至社區篩檢站採檢」建議行動，造成快篩站大排長龍，或到藥房搶買快篩撲空，但官員竟若無其事的說，只是提醒與建議，未必需要急著快篩，實在讓人傻眼。

李貴敏表示，指揮中心長期黑箱決策、黑箱作業，讓民眾無法從公開資訊研判，導致政府防疫能力的信任度破產。民眾苦無足夠的國際認證疫苗可以施打，又碰上這個亂槍打鳥的簡訊之亂，無可奈何、只能自認倒楣。

李貴敏質疑，但也讓人擔心，台灣防疫如果一路只靠民眾高度自覺自律；類似簡訊多來幾次，等到問題發生，會不會因為「狼來了」太多次而搞砸了？

長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫，許多民眾收到簡訊後，5日紛紛前往新北市江翠重劃區篩檢站快篩。(黃世麒攝)

李貴敏強調，蘇內閣執政品質低落早是不爭的事實，但指揮中心發簡訊前，都沒想過國人會緊張嗎？這筆簡訊費用全由人民買單應該免不了，但因此增加的檢查與醫療負擔，誰來埋單？

李貴敏說，一家裡有人收到，有人沒有，發送標準到底是什麼？到底足跡在哪？不是有實聯制嗎？群發百萬簡訊是實聯制的足跡還是其他，指揮中心總該説清楚吧？