中信兄弟新秀李聖裕5日迎來生涯一軍初先發，就繳出單場4安「猛打賞」，首安、打點、得分同場出爐，他坦言沒想過初先發就有如此表現，「太突然了，自己現在只有開心而已。」

李聖裕過去打樂天桃猿投手張喜凱打得不錯，今天兄弟總教練林威助特地將他排進先發打線，擔任中外野手、打第8棒，首打席飛球出局，但第2打席首安就開張，之後更是連3打席敲安，單場5打數4安打。

賽後總教練林威助談到李聖裕，他認為李聖裕擊球十分確實，「雖然前2安有點幸運，但最後的打席面對不是很好打的豪勁，也能掌握著他的變化球，揮棒軌跡很不錯。」

助總從在二軍當總教練時就一路看著李聖裕成長，看到子弟兵有好表現也感到欣慰，「從育成到現在他的態度都是一直很正面、很認真，擊球、守備都不差，不像一個育成的選手，他二軍2次打張喜凱全壘打我都在場，所以今天就排他下場。」

生涯初先發就敲出4安，李聖裕坦言沒想過，自己只是想辦法多上壘，「前兩次打的時候壘上都沒有人，所以我就想著要上壘、球隊才會有攻勢。」

迎接完生涯首場先發，李聖裕表示，打完第一打席後興奮情緒就慢慢回穩，也放得比較開，盡情享受在比賽中；回憶自己開季沒多久就被放回二軍，直到近期才又被拉上一軍，李聖裕不失志，反倒利用在二軍期間增強自己。

李聖裕說：「開季過沒幾場就回到二軍，我的想法是要再更努力一點，至少在二軍表現好，幫助球隊建功的話，上來一軍是遲早的事，如果有上來就把握住機會。」

中信兄弟新秀李聖裕。（陳怡誠攝）