女星周曉涵擁有甜美外型、D罩杯火辣身材，演過多部偶像劇表現亮眼，還連續多年受到內衣廠商青睞擔任代言人，有「偶像劇女神」、「美胸女神」之稱，不時會在社群網站分享日常，近日她曬出一張背影美照，上衣竟透明到透出內在美，辣到網友直呼受不了。

照片中，周曉涵坐在戶外，戴著帽子、手舉相機，看起來很認真在拍攝，頗有攝影師的架勢，她也俏皮發文：「不要告訴別人，我有在兼差當攝影師，自我訓練，耐曬耐熱耐手酸的過程，意者請私訊小盒子（還真的咧）」。

周曉涵襯衫太透明，黑Bra成亮點。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

吸睛的是，周曉涵身上穿著印花雪紡上衣，背面整個大透膚，完全透出內裡黑色內衣，若隱若現的性感更是誘人，讓大批男粉忍不住激動留言「這背太厲害」、「這背影太美」、「黑色好看」、「攝影師穿這樣太犯規」、「我要報名」、「拍我拍我」。

周曉涵當年以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，入行後不但拍電視劇，還和一票圈內好友砸千萬開設酒吧，對投資有一套，平時喜歡畫畫抒發心情的她，去年7月還辦了畫展，生活相當精彩。