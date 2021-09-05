台北市長柯文哲將屆滿兩任，被媒體人爆料下一步可能參選桃園市長、甚或高雄市長，柯文哲8月18日在防疫記者會上表示，他相信未來會陸續傳出他要參選各個縣市的傳聞，就等全部出來再來討論。媒體人吳子嘉今天再度大膽預測，柯文哲有可能選高雄市長；台北市議員徐巧芯嚇了一跳回說：「高雄，那更遠了，要從台北到高雄？」

吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他鼓勵柯P去選桃園市長，但是最近據他的近身觀察，他認為，柯P有可能選高雄市長。徐巧芯此時吃了一驚回說，「高雄，那更遠了，要從台北到高雄？」

吳子嘉表示，他原來認為不可能，但後來跟柯文哲聊天時，替他一想，高雄的可能性最大。因為國民黨在桃園市很強、民進黨也很強。而藍軍在高雄沒有人選，柯文哲若跳下去選，就變成大咖，柯P可以帶著10個、或8個議員去高雄拚看看。

徐巧芯則語帶玄機表示，有一種選法，就是不希望當選。以前蔡英文也跟朱立倫選新北市長輸了，下一戰她就選總統了。吳子嘉認為，柯文哲若去高雄選市長，會選得很漂亮，國民黨在高雄真的沒有人選；而柯文哲的民調在高檔時，在高雄的民調曾超過任何一位國民黨黨員，因此他認為柯P參選高雄市長的可能性越來越大。