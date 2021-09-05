後疫情時期需求激增，加劇供應鏈瓶頸，推升大宗商品價格大漲，通膨壓力不斷攀升，雖然7月CPI增速稍緩，但仍續創13年以來的新高，近日俄羅斯央行警告，若不將通膨及時控制住，恐將在未來18個月內，迎來不亞於2008年金融海嘯規模的經濟危機。

《金融時報》報導，俄羅斯央行在年度貨幣政策預測報告中警告，在後疫情時期經濟復甦期間，公共和私人債務水準急速攀升，若美國被迫升息以減緩通膨，可能將導致全球經濟迅速惡化；隨著利率上升，將引發市場拋售風險資產，可能會導致全球GDP增速減緩至1.1%。

俄央行表示，這將導致外債高的新興市場經濟體遭受重挫，風險溢價顯著增加，負債高的國家將難以負擔債務，經濟危機可能將在2023年第一季引爆，屆時將迎來一場不亞於2008年金融海嘯規模的金融風險。

歐美央行官員均認為通膨上漲是暫時性的，主要是經濟復甦需求攀升所帶動，預料將於年底逐漸緩和，但俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina7月受訪時表示，俄羅斯對日益增長的通膨感到擔憂，可能將是一個長期的現象。

美7月CPI增速放緩，較前月上漲0.5%，相比6月0.9%的漲幅略有降溫，且符合預期，但和去年同期相比漲幅仍高達5.4%，通膨仍處於高位。

面對不停攀升的通膨，部分新興市場紛紛加息以對，烏克蘭將其政策利率調升2個百分點、巴西提高3.25個百分點、俄羅斯提高2.25個百分點，但通膨壓力仍然很大；國際金融研究所經濟學家Elina Ribakova表示，在目前的全球環境下，俄羅斯央行透過升息減緩通膨的影響，無疑是做了最正確的作法。