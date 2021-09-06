帕拉林匹克運動會今天閉幕，對於這次日本在COVID-19肆虐全球中舉辦

，國際帕拉林匹克（IPC）主席帕森斯今天在例行記者會上表示，世界不會忘記日本所扮演的角色。

東京帕運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年，並在8月24日開幕，今晚在主場館國立競技場（

東京都新宿區）舉行閉幕式，台灣代表團由首度登上帕運殿堂的羽球選手方振宇擔任掌旗官，與6名團本部人員一同出席。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）今晚在閉幕式中宣佈東京帕運閉幕。

巴西籍的帕森斯在致詞時慷慨激昂的說，最棒的國際體育盛事已成功舉辦，大家的心願已完成，感謝日本，日本讓全世界感受到東京帕運所帶來的感動。

他說，大家一同克服（疫情）逆境，成功舉辦帕運，寫下了歷史，這場帕運辦得真的太棒了、太神奇了，這都是因為大家齊心協力才得以圓夢。他以英文致詞，時而夾雜日文喊：「超喜歡日本」、「謝謝東京」。

他除了感謝國際帕拉林匹克委員會團隊、國際奧林匹克委員會（IOC）、日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子，以及國際各項競技聯盟的協助，成功的舉辦這場有史以來最多人參賽的帕運。他還感謝志工，並說日本國民應引以為傲。

帕森斯特別言及日本傳統的技術─金繼（Kintsugi，又稱金繕），是以金或漆等修補有裂痕或缺損的器皿、陶器的修補技術。

他指出，這是誰都能接受不完美，並非隱蔽不完美的想法。他說：「在舉辦體育盛事期間，我們就是接受有差異、展現了多樣性的調和。我們的旅途並不能這樣就結束，與其說今天是帕運閉幕，應該說大家要開朗地開啟可以共生的未來。」

對於帕森斯繼8月24日東京帕運開幕式的熱情演說後，今晚閉幕式上再度展現對日本、東京的喜愛，甚至引用日本文化的「金繼」一詞，許多日本網友很佩服。

帕森斯今天上午在東京的帕運媒體中心與東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子一同出席例行記者會時說：「如果考慮到疫情的話，這次帕運若不是日本，大概其他的國家無法成功舉辦。帕運是堅不可摧的，世界不會忘記日本所扮演的角色。」

疫情持續肆虐全球，本屆帕運差點無法舉辦。對此，帕森斯說：「已預料到會面臨許多困難，若問舉辦這場帕運到底對不對，我的答案是舉辦是『對』」的，我確信如此。」

本屆帕運8月24日開幕以來，期間曾發生選手村內選手與自駕車擦撞而無法出賽的案例，還有便當大量被丟棄、口罩等醫療資源丟棄等遭質疑浪費資源的問題。

被媒體問到萬一必須停辦帕運的話，將對帕運造成什麼影響時，帕森斯答說，IPC財政上將趨於嚴峻，對於推動帕運的國家的支援，將造成嚴重的影響。

本屆東京帕運是東京繼1964年舉辦奧運暨帕運以來，第2度舉辦帕運，是世界上首度同一座城市兩度舉辦帕運。本屆帕運共有22項賽事共539種競技項，有來自162國和地區，加上難民選手團選手參加，共約4400人參賽，創新高。（編輯：韋樞）1100905