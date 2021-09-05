中秋節即將到來，民眾都期待能跟親友聚在一起烤肉，但仍有疫情風險，新北與桃園都已宣布將不開放民眾在公共空間烤肉。台北市議員王鴻薇指出，是否開放在公共空間烤肉，對縣市首長們是一項考驗，同時她個人則是認為，如果是在家中烤肉，應該是可以維持的。

針對是否開放中秋烤肉，王鴻薇5日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，我們可以來調查一下可不可以烤肉，現在新北和桃園禁止公共區域烤肉，但事實上每到中秋節，很多人會在自家外面烤肉，顯然在家裡烤肉應該是可以的，但新北和桃園禁止在公共區域烤肉，桃園還宣布中秋節活動都取消，但也是有必要。

王鴻薇指出，本來在桃園還有一個萬人烤肉，但即便沒最近這波疫情，也不能萬人烤肉，因為現在還有一個室外300人的規定，至於台北市則還沒公布對民眾烤肉的規範。她認為，公共性的烤肉要不要開放，這其實考驗著所有縣市首長，比如新北市長侯友宜第一時間說，他覺得烤肉很危險，所以新北立刻宣布公共區域不開放。

不過，王鴻薇也說，如果是屬於家庭式的烤肉，是不是可以維持？對於彰化方面宣布，在家烤肉需要隔板，王鴻薇則十分疑惑，「那是要怎麼隔？那是在烤肉架隔，還是人跟人之間隔？」

此外，台北市副市長黃珊珊指出，市府每星期都會討論解封場域，下周二將討中秋烤肉指引，若的確有Delta變種病毒會特別謹慎。