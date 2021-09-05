疫情改變許多人的生活模式，尤其中壯年族群容易有三高問題，為了維持健康，有些人開始瘋狂健身。有「最美小龍女」封號的李若彤最近健身有成，雖然身材像少女，但也有不少網友忍不住感嘆「是不是因為太瘦，看起來嫌老了？」

55歲香港女星李若彤，出道30年一直靠著健身和養生飲食保持曼妙身材，日前在社群網站上教大家如何快速運動燃脂，但影片中李若彤眼窩凹陷，脖子、手上都爆出青筋的模樣嚇壞眾多網友，紛紛忍不住留言表示「太瘦了」、「原來的膠原蛋白沒有了」、「體脂太低會顯老」。對此李若彤並未回應，僅說因為自己堅持健身的關係，讓她過去20多年身形幾乎沒有什麼變化。從身形確實完全看不出李若彤已經年過半百，但卻從凹陷的眼眶悄悄洩漏真實年齡。

邱浚彥表示，眼尾外側下垂可透過切眉手術改善。(戴志揚翻攝)

李若彤因為過瘦而導致眼眶凹陷。(取自李若彤微博)

身材能夠透過運動健身保持凍齡體態，臉部卻會隨著年齡老化，膠原蛋白開始流失，造成臉皮鬆弛，甚至眼皮下垂、眼眶凹陷，很多人看著鏡子總想著，年輕的時候眼睛明明很大，怎麼現在卻變小了呢？法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，這就是所謂的「眼尾外側下垂」。上半臉的皮膚鬆弛來自於前額的皮膚鬆弛，及眼周的皮膚鬆弛，前額的皮膚鬆弛可以藉由「前額五爪拉皮」，來拉開因鬆弛擠壓變窄的眼眉距，除了可以達到拉提的作用外，也可以改善額頭的靜態紋路，但是眼尾外側的鬆弛下垂，就得藉由切眉手術，將鬆弛的皮膚從眉毛下緣切除，才可以改善眼尾下垂的問題，讓原本漂亮的雙眼皮再現。

邱浚彥說，很多民眾會覺得，切眉是不是年紀大了才能做？自己還年輕是否應該做雙眼皮手術就好？其實眼尾外側下垂也會受基因遺傳影響，門診中也不乏年紀輕輕卻已有眼尾外側下垂的客人來看診尋求協助，若是年紀較輕者，醫師會判斷客人本身的雙眼皮型態是否良好，像是以前有縫或割雙眼皮手術，折痕仍穩定，只是被鬆弛的皮膚蓋住，也可以進行切眉手術，來恢復較寬的眼摺，術後效果自然，恢復期也比雙眼皮手術短。