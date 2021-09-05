苗栗縣一名莊姓男子與邱姓女鄰居因住處排水問題起糾紛，莊男用客語說出，「老么壽」、「好絕」、「丈你媽客兄」等語，遭到邱女提告公然侮辱。一審法官判莊男要罰6000元，案經上訴，二審法官參酌客語研究，認定「你媽客兄」有「不是這樣」之意，改判無罪。

判決書指出，莊男與邱女因住處排水問題越界，於2019年6月間於住處發生爭吵，莊男便於大街上以客語朝邱女罵，「老夭壽」、「好絕」及「丈你媽客兄」等語，邱女不堪受辱，遂向莊男控告公然侮辱罪。

一審苗栗地院簡易庭時，莊男指出，「夭壽」只是抱怨，「好絕」是指做事很狠毒，並非侮辱，「丈你媽客兄」是氣話，且實際上是要說「若母契哥」，意思是「不是這樣」，絕無侮辱之意。但法官不採信，依公然侮辱罪判處罰金6000元。

案經莊男上訴，苗栗地院法官參酌客語學術研究，認為「你媽客兄」為「不是這樣」、「不是那樣的意思」，且莊男所言的為「丈你媽客兄」，前尚有一個「丈」字，是因兩人曾對土地是否進行丈量一事有爭執，實際上是在對丈量此事表達不認同，並非對邱女謾罵。

法官指出，該詞語並未減損或貶抑邱女的社會地位，雖該言有失風度，但僅屬個人修養道德，難以認定為侮辱，最終撤銷原判決，改判無罪。