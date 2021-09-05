幾內亞首都科納克里(Conakry)市中心發生了猛烈的槍聲，隨後一群軍人表示將解散現有政府，並且有影片顯示，總統已被挾持。

幾內亞總統孔德疑被叛軍挾持。(圖/youtube)

路透社報導，星期日上午，幾內亞共和國總統府附近爆發了猛烈的槍聲，幾位消息人士稱，由前法國退伍軍人馬馬迪·杜姆布亞 (Mamady Doumbouya)， 率領的精銳部隊發動了政變。舉行「起義」的士兵，曾經佔領國家電視台一段時間，影片中表示，已經解散了這個西非國家的憲法和政府。

發布的影片出現1位似乎是領袖的人物身披幾內亞國旗，旁有8名武裝士兵手下，他們表示將組建一個過渡政府，之後後會提供更多細節。

Coup d’Etat en Guinée - Déclaration du colonel Doumbouya à la télévision nationale

隨後，一名高級政府官員出面否認，稱總統阿爾法‧孔德(Alpha Condé)沒有受傷，但沒有提供更多細節。

Urgent coup d'état en Guinéele président Alpha Condé perd le pouvoir...

Alpha Conde - Conakry Guinée

一名軍方消息人士告訴路透社，總統府附近交通已被封鎖，許多士兵把守在總統府附近。

有一段影片似乎是孔德的現況，他穿著便服坐在沙發上，旁邊有武裝人員看守，形似被挾持。

去年 10 月，孔德在爭議的選戰中，贏得他的第3個總統任期。他在 2020 年 3 月推動新憲法後再次競選，使他破壞了兩屆任期限制，這引發大規模抗議。然後去年 11 月 7日，83 歲的孔德再次宣佈自己當選，儘管他的主要挑戰者迪亞洛(Cellou Dalein Diallo)和其他反對派人士抱怨選舉舞弊。

隨後引發了首都的群眾抗抗，並演變成群眾與安全部隊的流血衝突，數十人喪生、數百人被捕。

孔德本人曾是反對派活動家，以力爭民主而得到支持，他於 2010年成為幾內亞第1位民選總統，並於 2015 年連任，然後在去年3度當選。然而，批評者指責他從民主活動家腐化成獨裁者。

幾內亞自然資源豐富，鋁礬土、鐵礦石、黃金和鑽石頗為豐富，在孔德執政的十年間，幾內亞有持續的經濟增長，但是民眾批評，錢都落入權勢者口袋，平民老百姓根本分不到。