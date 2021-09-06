中共中央、國務院印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》今（5）日發布，在總體方案中，作為促進澳門經濟適度多元發展的一大抓手，跨境金融合作是一大重點。

該《總體方案》要求，充分發揮澳門對接葡語國家的視窗作用，支援合作區打造中國─葡語國家金融服務平台。鼓勵社會資本按照市場化原則設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金，吸引外資加大對合作區高新技術產業和創新創業支援力度。

該方案支持在合作區展開跨境人民幣結算業務，鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易中使用人民幣。支持澳門在合作區創新發展財富管理、債券市場、融資租賃等現代金融業。

支援合作區對澳門擴大服務領域開放，降低澳資金融機構設立銀行、保險機構准入門檻。支持在合作區展開跨境機動車保險、跨境商業醫療保險、信用證保險等業務。

在創新跨境金融管理方面，《總體方案》指出，要加強合作區金融市場與澳門、香港離岸金融市場的聯動，探索構建電子圍網系統，推動合作區金融市場率先高度開放。