退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指出，擔任警察期間攔查到時任行政院院長謝長廷的兒子闖紅燈，駕駛嗆「你知道我爸是誰嗎？」條子鴿開完罰單後，長官以「態度不佳」記2支申誡，駐日代表謝長廷回應，「提出證據我下台」。北市警局表示，貼文員警「條子鴿」2007年才調至北市警局，但謝長廷擔任行政院長是2005年到2006年，時間點有誤。

據了解，該名退休警察姓酈，任職於某議員辦公室士林服務處副主任，至於開單的時間、地點，以及被記申誡的原因，明早北市警局將透過電腦系統，釐清開單、申誡是否有關聯。

條子鴿說，擔任基層員警的時候，因開單接到副分局長的電話，質問他「你不知道他爸是行政院院長？你還開他罰單？」隔天就因態度不佳遭記申誡2支，最後提到，遭開單的人就是謝長廷的養子、前台北市議員謝維洲，現已改名為張維洲。

酈姓員警2007年調至北市警局服務，但那時行政院院長並非謝長廷，至於遭記申誡的原因，等到明天人事單位上班後，透過電腦系統查詢，才能查知原委，萬華警分局則表示，條子鴿現已退休，相關言論不予評論。