為了小孩送養毛小孩？一名人夫在臉書發文抱怨，指自己與老婆結婚三年，婚後卻因老婆養的寵物狗吵架，也擔心狗狗會造成危險，提議把狗狗送人結果被老婆痛罵，哀嘆「難道我還沒有一隻狗狗重要嗎？」

該名人夫在臉書粉專《靠北老婆》表示，老婆懷孕4個月，看著小孩一天一天長大是很幸福的感覺，但老婆養的6歲金毛犬卻讓他很生氣。因為老婆堅持在固定時段去遛狗，遛完才開始做早飯，他曾經討論能否做完早飯再去遛狗，但老婆拒絕改變遛狗時間，讓他不解「為什麼不能變？難道我還沒有一隻狗狗重要嗎？」

人夫還說，因為擔心狗狗會撲向老婆，可能傷到老婆和小孩，又怕小孩出生後會感染寄生蟲，所以向老婆提議要把狗狗送人，結果老婆氣炸，強調不會離開狗狗，如果一定要狗狗走，她就不要這個孩子了。人夫認為老婆太在意狗狗，考慮偷偷把狗狗送走。

人夫的抱怨瞬間點燃網友怒火，紛紛留言回嗆「把老公送走，結案」、「我老公若是因為這樣要把毛孩子送走，我會先把他送走」、「嘴上說體諒老婆懷孕辛苦，那你有幫忙遛狗或自己做早餐讓老婆多睡一點嗎？」、「狗送人會很多人搶著認養，小嬰兒送人也會很多人搶著領養，你可以試著把自己送出去看看」、「把狗送走，肚子的小孩會不見，因為孕婦太傷心」。

粉專小編奉勸原PO，如果小孩不是過敏體質，是沒必要把狗送人，也沒有研究表明小孩接觸寵物會生病，也指出老婆拒絕更改遛狗的時間，是因為狗狗早一步出現在老婆的生活裡。最後不忘提醒人夫，在老婆不知情的情況下把狗狗送人，是對孕期中的老婆最大的傷害！