國民黨台北市議員徐巧芯日前表示，「他們落地之後，很多人像空姐，他們就會想要去shopping、想要去旅遊、想要去放鬆一下，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶。所以就說，這麼寬鬆的措施，其實是沒有辦法去對抗人性的，給他這樣的措施，反而變成是每一次的破口」，網友不滿出征徐的臉書批評，「機組員早在去年執勤至外站時就已經嚴禁外出」。對此，徐巧芯也回應，她在談的是台灣的0+7政策過度寬鬆，與「外站」並沒有關係。

徐巧芯3日在政論節目《關鍵時刻》表示，自主管理期間是不可以去什麼汽車旅館，自主管理規定是說可以正常生活，但是要避免出入沒有辦法保持社交距離或者容易接近不特定人的場域。但是因為規範非常寬鬆。所以當機師每天在飛機上飛來飛去，尤其是長程，他們落地之後，很多人像空姐，他們就會想要去shopping、想要去旅遊、想要去放鬆一下，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶。所以就說，這麼寬鬆的措施，其實是沒有辦法去對抗人性的，給他這樣的措施，反而變成是每一次的破口，都是從這裡來的。所以這一次的Delta病毒，足跡在擴大當中，包括高雄也有很多地方，都有確診者的足跡，那確實台灣就進入到一個警戒的狀態。

網友不滿此番說法，出征徐巧芯臉書表示，「徐議員，身為公眾人物政治人物，說出來的話難道不用求證不用負責任嗎？請給機組人員們一個道歉，您的發言嚴重誤導民眾。機組員早在去年執勤至外站時就已經嚴禁外出，三餐由飯店供應。妳所陳述的內容都只讓民眾對我們誤解更深，這是一個議員該做的嗎？」

徐巧芯也回應，她在談的是台灣的政策0+7政策過度寬鬆，與「外站」並沒有關係，網友可能只看截圖沒有看原影片，誤解她的意思。通篇言論沒談到外站，都是在討論在台灣自主管理0+7延伸的問題。徐巧芯表示，她相信大多數的機組員是遵守自主管理的規定，但沒有監督機制的結果也會造成部分人無法對抗人性，在自主管理期間就出去聚餐或玩了，這一次也有這樣的情況發生。所以不是指機組員的問題，而是政策的問題，把影片看完而不是斷章取義的梗圖就可以明白她的意思。