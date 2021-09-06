對於「腦梗塞、腦中風」，一般人的印象相當驚天動地，不外乎突然倒地、嘴歪眼斜、口水直流、語無倫次、頭痛欲裂等等，一看就知道這個人出大事了，要快就醫。但事實上，根據國內醫院曾做過的調查顯示，一萬三千多名健康檢查的民眾裡，有超過七百人的大腦影像上有缺血性中風病灶，其中竟有九成渾然不覺自己已經「中風」過。

高雄長庚神經內科副教授張谷州主任指出，由於日常人們大概只有用到腦部十分之一左右的功能，許多腦部區域並非主掌視覺、語言、運動反應，若是這些腦部血管阻塞受損，完全不會造成病人視力缺損、語言障礙或肢體癱瘓，患者根本沒有感覺。甚至即使有細微的身體變化，也容易被人們以老化、疲勞等因素帶過，但是腦部其實已經受損。這種情況，被稱為無症狀中風（silent stroke）。

無症狀中風雖沒有猝死或立即癱瘓的風險，但若長期無視，日後失智、失能或急性中風的機率大增。像是腦部基底核的小血管被阻塞時，就會出現巴金森氏症的症狀，也可能會出現失智、失語或憂鬱等症狀。

但弔詭的是，既然「無症狀」，又要如何才能發現？張谷州醫師建議，高危險群最好定期健康檢查，視情況選擇腦部磁振造影(MRI)不必加顯影劑，早日發現病灶，盡早治療。

曾經腦梗塞，自己卻完全沒感覺？醫師提醒6種「無症狀中風」高危險群樣貌。(圖/中時新聞網製作)

高雄長庚神經內科副教授張谷州主任指出，無症狀中風雖沒有猝死或立即癱瘓的風險，但若長期無視，日後失智、失能或急性中風的機率大增。(圖/張谷州醫師提供)

●有中風症狀立刻就醫 十天內都是逆轉病情的黃金救援期

張谷州醫師指出，急性發作中風時，即刻送醫是唯一最佳治療途徑。現今醫療進步，處理血栓的技術突飛猛進，從以往的黃金救援三小時，到現在只要及時處置得宜，十天內都有機會讓中風損傷降到最低，恢復身體機能的機率大大提升。

從今年七月一日開始，對已有再發腦梗塞的輕症案例，台灣健保給付顱內動脈支架，對於腦中風的防治，又是醫學史重大突破。只要定期健康檢查、早日揪出腦內病灶，維持健康餘命大有可為。

不過醫師還是提醒，所有治療都是事後補救，避免中風的可控性因素，不外乎控制五高：血壓、血脂、血糖、體重及壓力、戒菸酒、少油少鹽低糖、每日至少攝取1500-2000cc的水分、充足運動；日常也可透過打球、跳舞、學習語言或新事物、戶外活動等，盡量活化腦部功能。

張谷州醫師也提醒，大家不妨「照著節慶檢視身體數值」，尤其像是春節、端午節、中秋節等容易大吃大喝的節日過後，最好再度檢視自己血壓、體脂肪、血脂、血糖的變化，適時調整生活作息與飲食，並且多注意身體的細微變化。但也不需要過度緊張，放寬心情避免壓力，維持正常生活作息，心血管才會更健康。