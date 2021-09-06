8月18日杜克新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）團隊發表於《The New England Journal of Medicine》研究指出，SARS 康復者接受輝瑞-BioNTech 疫苗後，可產生能抗多種冠狀病毒的中和抗體，甚至也可以預防蝙蝠與穿山甲體內可能感染人類的冠狀病毒。

●SARS 康復者接受疫苗產生中和抗體，抗多種變種病毒

2003 年造成 SARS 的 SARS-CoV-1 病毒，與此次引發全球大流行的 SARS-CoV-2（新冠病毒），都屬於乙型冠狀病毒 sarbacovirus 亞屬，這類病毒的傳染途徑都是透過結合宿主的 hACE2 受體進入細胞，因此在廣效疫苗研發的策略上，開發能夠阻斷 hACE2 受體與病毒結合是可行的方向。

為了得知中和抗體對不同冠狀病毒的保護力，這項研究招募 3 類族群，分別是 8 名感染過 SARS 的康復者、10 名感染過新冠病毒者、以及 10 名健康受試者，比較他們在接受疫苗之後的中和抗體表現。

首先，研究發現 SARS 康復者本身帶有中和抗體，但是無法抗新冠病毒，儘管 SARS-CoV-1、SARS-CoV-2 在感染途徑上很接近。但是當 8 名 SARS 康復者接受過兩劑輝瑞-BioNTech 疫苗後，體內產生了能同時對抗兩種病毒的中和抗體。

該團隊也測試了中和抗體對其他變種病毒的保護力，測試病毒包含 Alpha、Beta、Delta 變種，以及 5 株來自蝙蝠與穿山甲可能感染人體的冠狀病毒，這些潛在感染病毒在分類上都是 sarbacovirus 亞屬。

結果發現 SARS 康復者接種後產生的中和抗體，對抗變種病毒的廣效能力比健康受試者、新冠感染者表現都好，研究人員推論是因為 SARS 康復者的免疫系統具有記憶性。類似研究也指出，感染過流感新冠病毒者的記憶性 T 細胞免疫力可維持數十年效力。

●結合 SARS 康復者中和抗體的新冠療法

未來該團隊的研究方向，會從 SARS 康復者體內的中和抗體開發新冠療法，以及更深入探討 SARS 康復者需要接受多少劑疫苗，才能產生足夠可以應用的中和抗體。此外，現有研究還沒確認出讓這些中和抗體具有廣效免疫力的確切構造，這也是將來需進一步研究的方向。

這項研究的另一個應用方向，是將來也可能發展出讓接受過 1 劑新冠疫苗者，追加施打第 2 劑改成抗 SARS 病毒的疫苗，藉以引發對變種病毒、甚至其他還未盛行的 sarbacovirus 亞屬病毒更廣泛保護力，提前預防下一波感染，這項初步構想將來還需先在小鼠模型中進行試驗。