老化的過程中，吞嚥困難是許多銀髮長輩的困擾，尤其在中風或罹患肌少症後，吞嚥功能衰退導致營養不良，甚至因嗆咳而造成吸入性肺炎、危及生命安全。如何維持銀髮族的咀嚼功能，或在咀嚼功能退化時能避免營養不良，是老年醫學重要的課題。

緣起於父親中風後導致的吞嚥困難，長年研究如何恢復長輩吞嚥功能的日本國立長壽醫療研究中心老年內科醫療長前田圭介，應《康健》〈2021高齡國際趨勢論壇〉之邀，於10月19日登場的論壇中，將以「日本高齡者營養照護的現況與將來展望」為題，發表演說。

●吞嚥功能退化需要及早復建 目標：從嘴巴吃到真正的食物

「你能吃看看這個嗎？」前田圭介把一勺果凍放入69歲的村上先生口中，村上開始咀嚼，這是他因為吸入性肺炎而住院的第10天。

村上因為吸入性肺炎裝了胃造廔，原本以為終生都只能從胃造廔攝食，沒想到10天內就能用嘴巴吃真正的食物，「我很驚訝能這麼快，離開醫院後，我想讓他吃他最喜歡的牛肉，」妻子國代女士說。

前田圭介和另一位吞嚥照護專家小山珠美開發「由口進食平衡圖表」，從進食意願、呼吸狀態、咀嚼力、活動度、營養等13個面向評估長輩的吞嚥情形並加以改善，支持長輩恢復吞嚥功能、重新對生活懷抱希望。他認為，吞嚥困難需要及早評估並妥善處理，且吞嚥不只吃的問題，還有食物的形態以及相關的護理和復健。

●別因怕吸入性肺炎而停止吃東西 愈吃愈能提早出院

醫師在面對有吞嚥困難的人，在避免吸入性肺炎的前提下，可能會禁止銀髮族直接吃食物或是用導管的方式給予營養，而銀髮族也往往害怕嗆到而不敢吃東西。

「但事實上，愈不吃東西，吞嚥功能會愈差，所以能盡快接受吞嚥復健，愈早開始吃正常的食物，就愈能提早出院，」前田圭介說。

他也發現，許多醫師都理解禁食對吞嚥功能的影響：只有3.4%的醫生認為在治療吸入性肺炎期間需要禁食，然而實際上，醫師們大都會給予短暫禁食的醫囑，禁食時間從3～7天都有。

「近年來大量研究發現，持續由口進食的人，比用管路進食的人，未來再次發生吸入性肺炎的機會更低。」因此他認為，大可不用禁食，而禁食也不代表嘴巴休息，如同他任職的醫療中心，會教病人口腔護理、復健和移動口部和舌頭肌肉。

「根據我的觀察，因吸入性肺炎住院的長輩，若在住院2天內嘗試用嘴巴吃東西，平均住院天數約8 天，比暫時禁食的人少了大約5天。」

「當人被剝奪了吃飯的樂趣，若不積極嘗試，最終會變成一個『無法用嘴吃飯的人』，生活品質會下降，這樣的人生很無趣，」他說。

●營養不只是吃食物 也包括運動和復健

用嘴正常吃東西不僅是生活中的一種享受，還與維持營養狀況有關。前田圭介曾調查900名銀髮族的營養狀況，發現吞嚥能力較弱的長輩，體重、營養狀況都低於能咀嚼的人，如果盡早恢復由口進食，狀況就得以改善。

然而營養不只食物，也包含運動、復健，因為咀嚼力與肌少症有關，「有研究發現，舌頭攪拌、推送食物的力量與全身肌肉量有關，」前田圭介說。

除了針對有咀嚼障礙或虛弱的銀髮族設計高密度營養和熱量的「主動式營養治療（aggressive nutrition therapy）」，運動和復健也很重要，尤其是中風過後的病人，更需要持續運動，來避免導致或惡化吞嚥問題的肌肉流失及肌少症。

因此他主張，營養治療之餘，更應該讓病人持續復健、活動，不論是肢體或單純口部肌肉復健，讓整個療程不只是維持基本的生理功能，還要防止生活能力惡化，甚至回到之前的攝食方式。

前田圭介對高齡者吞嚥和他們於吞嚥復健階段，身體虛弱但又需要足夠營養來支持活動，有深入的研究，他也相信，高齡者吞嚥和營養照護需要醫師、護理師、口腔保健師、膳食營養專家和家屬共同合作，才是有效提升長輩生活品質（Quality of Life）的醫療照護服務。