濃情蜜意之際，若不慎擦槍走火，又忘了穿「防彈衣」，吞了事後避孕藥就能完全安心嗎？

●事後丸性行為後72小時內 為最佳服用時機

食品藥物管理署表示，事後避孕藥通常是由「雌激素」和「黃體素」組成，利用高劑量女性荷爾蒙干擾體內原本的荷爾蒙濃度波動，也就是抑制或是延遲排卵，以降低卵子受精機會；另外，還會分泌子宮頸黏液，影響精子前進。

因此，服用事後避孕藥的最佳時間是性行為後72小時以內，而且愈早吃愈有效。

(示意圖/常春月刊提供)

●不可做常態性避孕藥 當心恐影響健康

但是，很多人因為不了解藥理，誤以為事後避孕藥可以常常吃；也有人嫌每天服用事前避孕藥麻煩，不如在每次性行為後，吞一顆事後藥來得輕鬆方便，這些都是危害身體健康的錯誤迷思。

食藥署說明，由於事後避孕藥的雌激素、黃體素劑量，比起事前避孕藥高出8到10倍，服用後很容易出現噁心、嘔吐、頭暈、乳房脹痛等副作用。若是1個月內使用超過1次以上，可能導致內分泌紊亂，例如亂經，導致經血量暴增，或者月經遲遲不來，結果必須催經等。

因此，事後避孕藥為「非不得已才能使用」，千萬不可以當作常態用藥；最保險的避孕方式為女性口服事前避孕藥，以及男性全程戴上保險套，達到雙重避孕效果。

●服藥後又發生性行為 避孕效果減弱

食藥署強調，服用一次事後避孕藥只能提供當次性行為保護，若服藥之後又有性行為，避孕效果就變得不可靠。而且，由於事後避孕藥原理是影響排卵，所以，若服藥前已經排卵，而且受精卵已著床，那麼就算吃避孕藥也沒用。

除此之外，無論是事前或事後避孕藥，都會讓血液變得濃稠，對於體重過重、肝腎功能不佳、有血栓問題、凝血因子異常者而言，都不建議使用，以免增加血栓的風險。