梅根和哈利要求返英見女王

歷經爆炸性專訪和新書風波後，哈利和梅根提議，希望未來幾周內能返回英國，好讓女王見見她尚未謀面，並以她小名取名的曾孫女莉莉貝（Lilibet）。

據《太陽報》（The Sun）和《鏡報》（Mirror）報導，雖然哈利夫婦和哥哥威廉，還有其他王室成員鬧得不愉快，但據說他們和女王仍保持良好的關係。如今他們的小女兒莉莉貝已經4個月大了，消息人士說，哈利為了女兒受洗，已「伸出橄欖枝」，打電話回家，而溫莎城堡（Windsor Castle）可能是受洗的地點。

王室消息人士透露，廷臣對他們如此「厚顏無恥」感到震驚。其中一名消息人士說，哈利夫婦頻頻拋出震撼彈，讓女王今年很不好過，竟還膽敢提出這要求。至今女王的幕僚尚未回應，事實上，在哈利夫婦去年嗤之以鼻地拒絕王室耶誕活動後，他們還在討論，今年該不該邀請兩人參加。

英國王室擔心 哈利夫婦要求返英見女王是為了新書宣傳

要是女王同意，那這將是梅根2020年3月脫英，淡出王室，遠走美國後第一次返英。然而，梅根和哈利接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，痛批王室令人記憶猶新。接著梅根在更新版《尋找自由》（Finding Freedom）一書中加碼爆料，大吐苦水，完全無助和王室核心成員重修舊好。此外，哈利預定明年要出回憶錄，更令王室嚴陣以待。

儘管如此，消息人士說，女王還是很疼愛哈利，並樂意看看曾孫女莉莉貝和孫子亞契。梅根是在6月生下女兒，但據說她並未徵詢女王同意，就擅自用女王的小名為女兒取名，而引發爭議。

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