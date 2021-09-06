日本專家1日指出，在美軍反艦概念的影響下，日本防衛省認為速度約3馬赫的ASM-3超音速反艦飛彈，恐不足以突破中俄艦隊的防空網，因此正聚焦於開發匿蹤次音速反艦飛彈，以及速度6馬赫以上的極音速反艦飛彈，讓研發多年的「航艦殺手」ASM-3地位十分尷尬，最後可能只會象徵性地採購20枚左右。

日本軍事評論家文谷數重投書新聞網站「Japan In-depth」，稱美軍近年除集中資源研製極音速武器之外，同時也開始採購挪威製超低空飛行、具匿蹤能力、能於擊中目標前進行大幅度機動的次音速海軍打擊飛彈（NSM），並已獲海軍濱海戰鬥艦（LCS）和陸戰隊地面載具採用。

防衛省因而認為，若非以匿蹤飛彈低速悄悄穿透敵方防線，就須用時速達6至8馬赫的極音速武器一口氣突破，ASM-3超音速反艦飛彈的3馬赫速度可能「不夠用」，讓這款研發近30年的「航艦殺手」地位十分尷尬。

文谷數重指出，ASM-3於2018年開發完成後，就因射程僅有約200公里，讓自衛隊宣布不會進行量產，將進一步研發射程延伸至400公里的ASM-3（改）。然而在此之後就極少出現在公眾視野，不僅海上自衛隊對ASM-3艦射版「毫無反應」，航空自衛隊最新的F-15J升級案中，也僅提到將為其整合12式次音速反艦飛彈的改良型；且在近2年的國防預算概要中皆未提及ASM-3，僅聚焦於12式改良型、高速滑空彈和極音速飛彈的研發。

雖然去年12月防衛省曾宣布將採購利用部分ASM-3（改）研發成果、射程與速度已有所提升的ASM-3A，不過文谷數重認為，這是由於花了大量時間和經費研發，若完全不採購則面子掛不住，因此可能只是類似棒球比賽大比分落後時消耗局數的「敗戰處理」策略，象徵性地少量採購20至30枚當作收尾。