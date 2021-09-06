兩批AZ疫苗5日先後抵台，數量約81萬劑。中央流行疫情指揮中心宣布，第8輪公費疫苗接種將施打AZ，對象為已打過AZ、滿10周的第5、6類民眾，主要為75歲以上長者，以及警察、社福機構人員。對於高風險族群終於能接種第二劑，前疾管局副局長施文儀批「第二類實在搞得亂七八糟。」

波蘭捐贈我40萬劑AZ，加上COVAX配送的41萬劑，一口氣來81萬劑，讓已經可以打第二劑的長者們終於等到足夠劑量。指揮中心發言人莊人祥表示，第7輪打剩的BNT和新到貨的AZ，將保留給第8輪使用，預約時程規劃中。

國外Delta變異株盛行，國內不少專家呼籲盡快施打第二劑，提高高風險族群保護力，但指揮中心不為所動，仍以提高第一劑覆蓋率為目標，使得完整接種率至今不到5%；75歲以上長者更只有1.5%。

「這些疫苗如果能先給老人家打該有多好」，根據《聯合新聞網》報導，施文儀認為，第二類實在搞得亂七八糟，他直言中央及地方根本沒有那麼多防疫官員，應給高齡、重症患者優先。