洋基外野手史坦頓美技接殺。（MLB臉書）

紐約洋基結束8月的13連勝之後，最近10場只拿到4勝6敗，甚至還打不過全聯盟最弱的金鶯！6日雙方結束3連戰，金鶯取得2勝1負，這是他們暌違兩年多首次在系列賽戰勝洋基，前一次是2019年3月底的開幕系列賽。此戰洋基捕手桑契斯(Gary Sánchez)轟出滿貫炮，卻被金鶯8-7逆轉勝。

桑契斯打第9棒，第2局輪到他上場時正好滿壘，奮戰到兩好三壞，對方以直球對決，被他轟到左外野牆外，滿貫全壘打！這一擊讓金鶯傷得很重，加上桑契斯又在第6局追加兩分彈，單場雙響炮包辦6打點，金鶯一連許多局都追不上比分。

直到第7局，洋基換上左投希尼(Andrew Heaney)，他再次展現了迅速失分的本領，先是在兩好三壞時投出觸身球，然後被連敲兩安，弄成無人出局滿壘。洋基教練團措手不及，慘劇就發生了，金鶯3支安打送回壘上全部的3位跑者，還多加1人，洋基從領先3分被反超，希尼單局4分自責分，在紐約主場觀眾的噓聲中退場。

洋基仗著先前13連勝的本錢勉強守住外卡，跟宿敵紅襪各佔著1個外卡席位，後面還有運動家，水手、藍鳥在追趕。接下來洋基將與藍鳥進行4連戰，若藍鳥4連勝就有機會把洋基拉下來。