美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾說，塔利班阻止6包機離開，把機上人員當人質

美國共和黨高層人士周日說，塔利班正阻止至少6架預定撤離上千人的包機離開。

綜合外電報導，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）說，有6架包機在阿富汗第4大城馬札爾沙里夫（Mazar-e-Sharif）的機場，上面載著美國公民，還有阿富汗口譯，「塔利班正把他們當人質提出要求」。

當地機場距離阿富汗首都喀布爾的哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）逾260英里（近420公里）。據《紐約時報》（The New York Times）報導，包括數十名美國人，還有持有美國和其他國家簽證的阿富汗人在內，約有1000人到周日為止，已困在機場5天，等著塔利班讓他們離境。

阿富汗北部的馬札爾沙里夫國際機場（Mazar-i-Sharif International Airport）

同樣在外交委員會的德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）進一步推文證實，美國總統拜登拋棄了在阿富汗的美國人。他說，國會議員正夜以繼日，連續好幾天設法要把他們營救出來。他並強調，傳出人質危機的報導令人深感不安。

雖然「非政府組織」（NGO）向BBC證實，他們也有人員等著上機，但塔利班已否認相關報導，說那些全是宣傳手法。塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說，「這不是真的。我們的聖戰士和阿富汗平民無關。這是宣傳手法，我們不接受。」

不過，致力營救阿富汗婦女的非政府組織攀登運動（NGO Ascend Athletics）創辦人兼執行長萊格莉（Marina LeGree）說，其實受困的班機可能不只6架。而她聽說，可能有多達1000人等著離開。她的組織內有34人為了離境，已經等了6天，其中有19名美國人和兩名路卡持有人。萊格莉認為，塔利班正在談判，或是出現了爭議。