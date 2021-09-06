波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，5日清晨由長榮航空公司BR66航班自維也納運抵桃園機場。（陳麒全攝）

駐德代表謝志偉。(圖／資料照、鄧博仁攝)

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，昨(5日)清晨由長榮航空BR-66航班，自維也納啟運來台；然而之前日本、美國、立陶宛、斯洛伐克也都捐贈疫苗給台灣，對此，淡江大學國際事務學院院長、全球政治經濟學系教授包正豪今(6日)在臉書直言，只是有點好奇，「防疫管到比海還寬的政府，到底超前部署的部分在哪裡？」

指揮中心5日表示，波蘭政府於4日宣布捐贈我國40萬劑AZ疫苗，經波蘭政府戰略儲備局(Government Strategic Reserves Agency)與我國波蘭代表處的通力合作安排，已於5日上午6時30分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至110年11月30日，將由指揮中心統籌規劃運用。

包正豪在臉書指出，捷克、日本、美國、波蘭、立陶宛、斯洛伐克送台灣疫苗，然後台灣民間企業和團體捐疫苗，可以這樣說，沒有以上國家、團體及個人，台灣幾乎沒有疫苗可用。

包正豪接著問，那政府呢？個社會都在表達我們的感謝，這是應該的，受人點滴，湧泉以報，但他有點好奇，防疫管到比海還寬的政府，到底超前部署的部分在哪裡？有疫苗可用，當然好，但失能的政府，不該出來道歉？「喔，忘記了，可能像那個駐德代表謝志偉一樣，其實都是我們國民的錯。」