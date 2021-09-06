《櫃買市場》台微體10月8日下櫃 07:462021/09/06 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台微體(4152)公司上櫃普通股股票自110年10月8日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，台灣微脂體公司以股份轉換方式，成為森投資股份有限公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自110年9月30日起停止交易，並自10月8日(股份轉換基準日)起終止台微體公司普通股股票之櫃檯買賣。 日外相曝9月8日G7與中俄磋商阿富汗局勢 晶片荒 全球汽車估減產810萬輛 #台微體 #櫃買中心 #終止 #櫃檯買賣 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》推動電動車產業生態系發展此其時矣 04:102021/09/06 財經要聞 兩岸植林逾3萬公頃 華紙躍居碳匯富豪 身價看漲 04:102021/09/06 財經要聞 海陸兩會商議 10位小明返台有望 04:102021/09/06 焦點要聞 多頭總司令起步走 台積除息行情蠢動 04:102021/09/06 財經要聞 9月電視面板價 兩位數崩跌 04:102021/09/06 財經要聞 美M109A6自走砲 陸軍未照單全收 04:102021/09/06 焦點要聞 陸遊戲令首周末 王者榮耀崩潰 04:102021/09/06 全球財經 好好基金平台 拚400億規模 04:102021/09/06 金融．稅務 81萬劑AZ抵台 9月13日供5、6類打第2劑！BNT23日開打 高中先打 再換國中 04:102021/09/06 焦點要聞 嘉義科學園區 落腳太保農場 04:102021/09/06 社會新聞 新發現！從SARS 康復者來的中和抗體 能抗新冠與多種變種病毒 05:432021/09/06 健康 財經熱門新聞 通膨風暴席捲全球 俄央行：18個月內恐迎金融海嘯 - 財經 大立光再度殺進車用鏡頭 董座林恩平曝背後驚人發現 - 財經 台積電目標價暴衝上1000元 他嚇喊不妙了：外資有天大陰謀 - 財經 富邦金每股配發1元股票股利 9月6日為除權交易日 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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