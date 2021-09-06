台微體(4152)公司上櫃普通股股票自110年10月8日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，台灣微脂體公司以股份轉換方式，成為森投資股份有限公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自110年9月30日起停止交易，並自10月8日(股份轉換基準日)起終止台微體公司普通股股票之櫃檯買賣。