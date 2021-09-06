長榮航空3機師爆突破性感染，指揮中心擴大匡列同住家人及其他機組員，並送至集中檢疫所安置。其中一名正在烏來檢疫隔離的機組員哭訴，很多人都說隔離14天沒什麼，但這個月關完，下個月繼續關，下下個月還要再關，自己都數不出來一年有幾個14天，「我以為我很堅強，可我現在好想大哭一場」。

一名機組員昨（5）日晚間透過臉書粉專《長榮航空企業工會》透露心聲，4號凌晨3點從芝加哥返台，本來以為會一如往常在公司集中檢疫，沒想到卻被送到烏來檢疫所，隔天醒來又看到新聞報導稱從芝加哥返台的機組員一律隔離14天。

PO文的機組員表示，很多人都說關14天沒什麼，其他人可以為什麼機組員不行，「但我這個月關完、下個月繼續關、下下個月還要再關，我自己都數不出來一個人一年有幾個14天」。面對網路上許多人的批評，本來也不在意，「因為我又不認識他們」，只覺得自己沒有對不起他人，做好自身防疫工作就好了。

壓力來源不僅如此，她說在烏來檢疫所內因為有許多蟲，有的人嚇到無法入睡，一起隔離的同仁只能互相打氣，她也不斷地向自己信心喊話，但檢疫所內定時的廣播，令她終於忍不住情緒潰堤，9點廣播起床、10點廣播要採檢、11點廣播提醒房內禁菸、12點廣播提醒吃午餐，但她卻只想好好睡一覺、13點再廣播說要打包房內垃圾，「我現在精神耗弱，我還在數還要聽幾次廣播、還在數剩下幾天回家跟兒子團圓，好想大哭一場」。

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