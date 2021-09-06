嘉義1名女大生小芳（化名）患有猝睡症，去年5月某日深夜她與1名男同學在校園喝酒突然發病睡去，恍惚之間發覺對方竟用下體磨蹭她的大腿，即俗稱的「素股」，半夢半醒回房睡醒後，還發現她的內褲穿反、身上有多處瘀青，才崩潰決定提告；法院依乘機猥褻罪判男方1年徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳患有猝睡症，需長期吃藥維持清醒狀態，去年5月20日深夜她與1名男同學在學校教室內喝酒聊天，一直到凌晨4點許突然病症復發並開始熟睡，後來過了一段時間，她意識有稍微恢復時，發現自己背部遭壓著不斷晃動，私密處還有不明物貼著，但她沒有力氣反抗。

小芳半夢半醒間發現遭到該男同學侵犯，對方還不斷吻她的胸部、嘗試舌吻，而她因病症甚至無法開口說話，僅能說單詞「痛、疼」等，之後更在意識模糊之下走回房間再次沉睡，等到她真的睡醒，發現自己的內褲穿反，背部也有大片瘀青，才慢慢回想當晚經歷，崩潰提告。

該男同學在法庭上否認信侵，辯稱是小芳先主動抱他，他也有問對方「可以嗎？」但法官認為男子明知對方患有猝睡症，因此女方在昏睡時的舉止不能被認作是主動示好，且女方睡醒後不斷傳訊痛罵男方，也可認定並非主動示好，考量男子始終否認犯行，以乘機猥褻判刑1年。可上訴。

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