小編今天(6日)精選5件不可不知的國內外財經大事。9月電視面板價格再現兩位數的跌幅。除了大品牌採購縮手之外，小品牌也因為面板價格大跌，擔心存貨跌價損失大，也不敢買面板，對於下半年面板出貨造成負面的影響。第四季電視需求展望更為保守，近年中國大陸電視市場疲弱，雙十一拉貨動能不再，接下來面板價格跌勢難止，恐將一路跌到年底。

【1】9月電視面板價 兩位數崩跌

延續8月下旬的沉重跌勢，9月電視面板價格再現兩位數的跌幅。TrendForce顯示器研究處資深副總邱宇彬表示，9月電視面板仍全線大跌，單月價格跌幅高達10～15美元，估計第三季電視面板價格平均跌幅高達8～15％，其中32吋等小尺寸電視面板全季跌幅更逾兩成。

【2】晶圓代工三雄 外資目標價拉新高

晶圓代工漲價潮襲來，台積電宣告調漲全部製程價格以來，外資圈升評動作一波接一波，高盛證券最新指出，台積電不僅2022年漲價，2023年還會再漲，連帶地，聯電與世界也處在更有利價格環境中，同時把晶圓代工三雄股價預期拉升至新境界，台積電、聯電、世界分別是1014、119與191元。

【3】大立光8月奮起 9月更旺

迎旺季，暫撇缺料的陰霾，大立光8月營收重回40億元大關，以40.12億元寫下近七個月的高點，且樂觀看待9月拉貨動能還會更優於8月。

【4】中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，5G智慧機出貨成長可能於今年達到高峰，若要持續提升滲透率，大陸5G智慧機必須轉向主流或中低階市場，但更多中低價機款問世將進一步限縮單位售價，將聯發科投資評等降至「中立」，與海通國際、富邦投顧、野村證券等齊站到保守一方。

【5】晶片荒 全球汽車估減產810萬輛

全球車用晶片大缺貨，不僅未如業界預期在第三季獲得緩解，反而更加惡化，愈來愈多車廠受波及停產。行業權威機構近日修正今年全球汽車減產量，多達810萬輛，較半個月前的預估數字多出100萬輛。