近日網路流傳一段混血空姐認真工作的影片，絕美臉蛋和空靈氣質，吸引超過13萬人觀看，不過真面目曝光後，竟然是27歲星二代Matt（桑田將司），讓網友都驚呆了。

Matt是前職棒球員桑田真澄的次子，父母都是純正日本人，且家中沒有混血基因，但他卻擁有宛如「真人般肯尼」的混血外貌，因此整形傳聞不斷，更被封為「日版蛇精男」。

混血空姐舉手投足都電力十足。(圖／翻攝自Matt的IG)

近日Matt曬出一段影片，內容是有名高顏值空姐，正專心工作的畫面，而令人驚豔的是，這名空姐皮膚白皙、散發仙氣，大眼和挺鼻加上櫻桃小嘴，逆天美貌和纖細好身材，舉手投足都電力十足，短短不到1天，就已吸引超過13萬人觀看。

不過這名空姐真實身分，竟然是Matt本人，他用換臉APP拍攝，並表示「其實我媽媽以前是JAL（日本航空）的空姐，如果MAtt是空姐的話…美好的航空旅程」。

空姐真面目竟是星二代Matt。(圖／翻攝自Matt的IG)

而網友看了也驚嘆「這美貌太驚人了」、「完全沒有違和感」、「太正了！要是真的存在就太好了」、「完全就是美人」。Matt雖然是道地日本人，但卻擁有混血外貌，對此，他本人堅稱只是化妝改變外貌，也曾公開素顏照，表示喜歡自己的臉，「希望可以盡我所知道的發揮最大的可能性，透過化妝傳達給大家」。