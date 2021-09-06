隨著各國疫苗接種率提升、經濟活動步入常軌，主要央行的擴表增幅開始趨緩，預示著全球經濟快速擴張或許即將結束。中央銀行副總裁陳南光近日透過台灣銀行家雜誌9月號發表「消失的通膨」，強調抑制通膨的長期結構性因素已鬆動，5大警訊恐誘發通膨上揚。陳南光的發文也為央行本月23日理監事會的貨幣政策釋出指引。

金融機構分析，8月底時FED主席鮑威爾在全球央行年會上，再度暗示由於經濟成長強勁，美國在年底前將開始縮減購債規模。除了FED，其他主要央行如歐洲央行、日本央行的擴表速度亦逐漸緩和。此外，在代表流動性的M2廣義貨幣增幅部分，也可以看到今年6月時出現拐點，M2年增率大幅回落，顯示主要經濟體的流動性已經開始收縮。

以台灣6月的M2年增率來看，6月M2年增率上漲至9.23%，創下近22年新高，主要是銀行對民間部門及政府債權成長上升所致。而7月M2年增率就出現大幅滑落，7月M2年增率降至8.7%，主要是外資淨匯出及放款與投資年增率下降所致，但國內金融機構資金仍相當充沛。

陳南光在台灣銀行家雜誌9月號發表「消失的通膨」系列文章，內容指出，在極低利率與量化寬鬆（QE）支撐下，各國股價與房地產價格持續飆升，全球通膨率也呈現攀升跡象，許多人共同的問題是，這波通膨升溫究竟是短暫現象還是持續上升的趨勢，又會不會引發通膨大幅上揚。

陳南光指出，通膨率對於經濟活動或失業率變動的反應敏感度降低，「消失的通膨」現象愈來愈明顯；細究過去30年來，全球物價穩定有5大因素，包括全球化效應使企業調價敏感度降低、勞動市場改變使老年勞動力大增、電商快速成長抑制商品與勞務價格、央行貨幣政策較以往更重視控制通膨，以及金融海嘯後，逆循環商品與勞務通膨率仍低。但他也強調，現在抑制通膨的長期結構性5大因素已經鬆動；5大警訊正在浮現包括：1、去全球化與供應鏈重組，2、人口老化與勞動力短缺，3、政府債務貨幣化，4、通膨與通膨預期逐步升溫，5、央行抗通膨公信力消失中。最令人憂心的是央行抗通膨公信力下在削弱中，一旦動搖民眾長期以來的通膨預期定錨，將會帶來根本性的改變，扭轉過去數十年平穩的物價走勢。