調查局。（中時資料照）

調查局南機站偵辦民進黨立委林岱樺疑涉違反《政治獻金法》案件，約談1名男性證人，證人竟趁女調查官滑手機之際，當面竊走調查筆錄與提示證據影本，並將筆錄帶到林岱樺服務處告知。調查局追查此案，今天（6日）上午9點30分，服務處林姓主任將到南機站說明。

南機站日前接獲檢舉，指立委林岱樺資金異常，疑有違反《政治獻金法》情事，經清查立委及相關證人金流後、上周約談1名男性證人到案查證。負責訊問證人是南機站2名調查官，由男調查官負責詢問，另名盧姓女調查官在旁負責筆錄製作。

詢問結束後，男調查官先離開詢問室與長官討論後續作為，留下盧女與證人在詢問室。該名證人利用盧女滑手機未注意他的機會，在相隔電腦螢幕掩護下，擅自取走桌上1分筆錄及詢問時提示的證物。證人將筆錄帶出南機站，並立即聯絡林岱樺服務處。

調查局已指示南機站另案偵辦證人涉嫌竊盜罪刑責外，也要求政風室調查釐清當天訊問證人的2名調查官的過失洩密罪刑責及行政責任。

林岱樺昨親上火線，坦承認識偷走筆錄的陳姓選民，但強調不是通風報信，她從頭到尾不知情，質疑有政治黑手操作。雖未明講是什麼，但因她的「孤鳥」性格，也讓外界質疑其中是否摻雜了綠營派系爭鬥因素。

據自由時報報導，追查筆錄遭竊案，林岱樺服務處林姓主任今天上午9點30分，將到南機站說明，推測可能一併釐清政治獻金的疑慮。