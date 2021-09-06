各部會加碼振興券。(製圖/陳友齡)

因應疫情衝擊，行政院規畫推出振興五倍券，各部會也比照去年，再加碼推出動滋券、藝FUN券、客庄券等，但抽中才有，而非人人有獎。立委王婉諭昨(5日)晚間在臉書貼出去年藝FUN券的使用結果，發現比例卻相當不平均，從數據看來，消費使用結果仍然集中於「購買物品」，未精準振興受創產業，過度集中特定行業。

王婉諭在臉書指出，據審計部的資料，去年文創產業衰退程度前5名，分別為電影、文化資產應用及展演設施、音樂及表演藝術、視覺藝術、出版，但是，去年藝FUN券的使用結果，比例卻相當不平均，佔最大宗使用的是書店及出版產業，佔總額大約60％左右，其次是電影業約25%左右，受創同樣嚴重的表演藝術產業、博物館及地方文化館和文化資產保存及社區營造產業，卻只有7.4%、3%和2%，而視覺藝術及工藝創作產業更加慘烈，甚至只有1%。

王婉諭說，從這樣的數據看來，藝FUN券的消費使用結果仍然集中於購買物品，對於受創同樣嚴重的表演藝術、文資展覽、視覺藝術等，卻沒有相應的振興效果。但她也說，即使去年「書店及出版業」獲得了較多的藝FUN券資源投入，但是，在去年的「台灣圖書出版現況及趨勢報告」中，2020年新書出版不但下探20年來新低，銷售額相較前一年也減少了4.4億，顯見出版業仍然有極大的紓困振興需求。

王婉諭希望文化部應該更整體性地思考，如何提高整體藝文紓困和振興預算比例，才能加大協助力道。對此有網友則留言說，這也間接反映民眾的興趣吧，限制使用通路也起不了太大作用。但也有人說，需比對這幾個產業的產值佔比才對，表演藝術本就小眾。