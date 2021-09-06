2021年，東南亞地區疫情相繼升溫供應節奏也跟著被打亂。雖然最快可望2022年初可陸續恢復正常，但東南亞若可趁機修正經營方針，或許疫後就有機會升級自己的產業價值鏈。

過去幾十年中，東南亞像是越南、泰國與馬來西亞等，已漸成全球供應鏈重要一環，主要生產包括汽車、電腦、電子科技與服裝等產品。但2021年在Delta新變種病毒株侵害下，大規模生產活動因而中斷。

調研中心IHS Markit調查約2,100家東南亞工廠，發現8月生產仍處於積弱不振狀態。其中，以緬甸、越南與馬來西亞最為糟糕。再加上航運貨櫃缺貨，許多國際大廠都面臨前所未有的營運危機。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）認為，越南在全球製造業供應鏈中愈顯重要，尤其在電子產品終端組裝階段，不過近來傳出通訊相關產品作業員的感染數激增。IHS Markit也表示，越南工廠因疫情被迫關閉的影響性已全面性擴散。8月期間，越南南部有百來家海鮮食品加工廠關廠。同時，最近幾周還有超過3分之1的紡織與服飾工廠無法繼續營業。

在東南亞設有許多協力廠的韓國三星電子與日本豐田汽車，同樣面臨著生產方面的挑戰。據悉，三星設法已將生產線轉移至全球其它製造供應鏈。不過，豐田可沒這麼幸運，因為東南亞製造中心供應鏈斷貨，豐田被迫暫停好幾條汽車產線作業。

為避免生產力中斷，其實越南政府一直允許這些代工廠，在管理嚴格下還是可繼續運作，包括為作業員集中住宿或統一交通工具等項目，以避免新冠病毒無故擴散。不過，還是有許多廠房免不了關門命運，因為額外的項目需要不少成本，以及許多產線員工無法長時間都待在工作場所，繼而紛紛離職返鄉。就泰國而言，食品、紡織品和橡膠生產方面尤其受創嚴重。

2020年東南亞製造業國家躲過新冠病毒一劫，但還是逃不了2021年Delta新變種的魔爪。再加上疫苗短缺，涵蓋率不高，讓當地生產製造問題愈加嚴重。

越南約1億人口中，完整接種率還不到3%。沒有未雨綢繆的越南，在2020年時並未大量採買疫苗，直到現在疫情嚴重才忙著搶購。泰國差不多也是一樣的光景，近7000萬人口中只有大概11%接種過兩劑疫苗。而自5月以來，馬來西亞雖一直是封城狀態，但染疫與疫歿數目還是有增無減。不過，在大馬政府快馬加鞭下，當地3300 萬人口中已有4分之1完整接種，約有57%至少打過1劑疫苗。

外界預估，東南亞供應鏈中斷所產生相關負面影響，有機會在2022年初獲得改善。不過，半導體短缺問題可能還會持續更長時間，這對汽車業來說絕對是負面消息。1日，美國福特汽車表示，德國科隆車廠將暫停旗下人氣車款Fiesta生產工作，因為來自馬來西亞半導體的供應貨源青黃不接，導致目前組裝缺料。

倘若沒這個新冠肺炎，還不會知道全球產業鏈竟如此脆弱。電子、紡織等一些核心製造生產集中在少數幾個區域，現在想想是很危險的。但除了東南亞較低廉生產相關成本外，還想不到全球有哪些地方目前可取而代之。

尤其是在越南，因為人力市場充裕、消費需求日增，以及有利的外國人直接投資政策，都使得當地被外商視為設廠優先選擇。同樣地，東南亞日後製造業有機會邁向更多元化，並提高重要關鍵產業生產能力，像是醫療設備、疫苗製造與電子裝置等，尤其是半導體方面。

因此，歐洲智庫Bruegel認為，當地產業升級將勢不可擋，因為價值鏈除可幫業者策略定錨外，也可協助優化生產流程，讓產出更有效率。也就是說，趁疫情之際，若整合不同企業的產業環節並將其變得更有價值，包括供應面、通路商與消費者等。若一切順利，日後東南亞可從單純供應鏈，晉級為取代性較低的價值鏈一員。