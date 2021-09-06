台北市長柯文哲將屆滿兩任，有媒體人分析其下一步可能參選桃園市長、甚或高雄市長；今又傳出最新消息，指柯文哲在上月27日晚間的一個黨內秘密便當會上，曾提出相關的構想，並指出「要選的話選前四個月前就辭職下去選。」還說：「我如果選上高雄一定不選總統！」

據《鏡週刊》今報導，柯文哲當時在餐會中呼籲黨內的年輕幕僚，在明年的選舉中勇敢站出來，並表示「南下高雄參選」也在自己的構想當中；報導指柯文哲在該會議中說，他自己選高雄市是在「搶回話語權」，並表示自己若是選上高雄，「一定不會選總統！」

該週刊並報導，對於柯文哲南下參選的構想，民眾黨黨內贊同人士認為，若年底前南部選舉沒有出現太大的變數，柯文哲選高雄將會造成相當大的話題、帶動選情，如果能贏最好，就算是輸了，對於2024年的大選布局也有相當程度的幫助。

也有與會人士表示，柯文哲在「練肖維」的機率比較大，並指出如果柯選擇在2022年辭市長南下參選，不僅會被貼上「落跑市長」的標籤，行政院還會另派人代理北市長，「這樣是要台北市怎麼選？簡直是賠了夫人又折兵！」不過，針對此傳言，目前柯文哲本人尚未回應。