台灣手搖飲料店林立，其中休閒小站、葵可利、快可力在當年被喻為「手搖杯3巨頭」，但如今卻幾乎退出手搖市場，讓網友困惑「為何全被取代了？」貼文一出讓許多網友相當懷念，「葵可利以前700cc的紅茶只要10元」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，20多年前手搖杯有三巨頭，分別是休閒小站、葵可利、快可立，全台的手搖杯市場幾乎被這三家壟斷，到了現在手搖杯陸續出現更多家品牌，像是可不可、50嵐等，原本的三巨頭卻幾乎退出市場，這讓原PO相當納悶，忍不住詢問「過去的手搖杯三巨頭為何全被取代了?」

貼文一出立刻引起網友共鳴，紛紛表示懷念，「我家旁邊葵可利，以前700cc的紅茶只要10元」、「你把杯樂放在哪裡了」、「想當年快可立當工讀生時薪65元」、「小歇也消失很久了」、「懷念珍奶只要25塊的時代」。

不過也有許多網友表示沒聽過，「我根本沒聽過，只聽過立可白跟米可白」、「我還以為是50嵐、COCO、清心」、「太老了吧，一間都沒印象」、「你的老人臭透過螢幕飄出來了」。

據了解手搖飲料的始祖「休閒小站」，於1992年由郭文河和傅信欽在東海大學商圈創立，不過隨著台灣手搖店競爭激烈，目前在台灣已無分店。而快可立（Quickly）則由黃普光、楊勵媛創辦，當時他們僅在臺中公園旁開店販售珍珠奶茶，直到1996年，兩人才北上成立快可立企業，到了2006年，葵可利與快可立因商標使用權而引發訴訟，如今在台分店也不多，大多都至國外設店。