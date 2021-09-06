美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天表示，主管機關很可能近日就會批准追加施打輝瑞的COVID-19疫苗，不過莫德納追加劑可能要稍微晚一點才放行。

佛奇（Anthony Fauci）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）被問到有關總統拜登目標在本月20日開打追加劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時說，在某些方面計畫不變。

不過他表示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech已向美國食品暨藥物管理局（FDA）呈交他們共同研發的疫苗追加劑必要資料，莫德納（Moderna）則尚未完成程序。

佛奇說，他希望開始追加施打疫苗作業時，這兩種疫苗都能供接種，但若莫德納未在本月20日前完成程序，就會晚一點再供施打。

路透社報導，莫德納和FDA未立即回應尋求置評的電郵。莫德納曾在1日發布的聲明中說，已「開始提交」追加劑資料給FDA。

鑒於COVID-19疫情持續在世界各地危及未接種的民眾性命，如何施打第3劑疫苗，甚至該不該施打追加劑，就成了棘手問題。

現任和前任FDA科學家及美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組成員先前告訴路透社，拜登政府上個月宣布會在本月20日開始提供美國民眾追加劑疫苗，然而這類議題的程序決定權通常是在FDA和CDC手上。

科學家仍在辯論要追加多少劑量增強免疫力，以及是否所有美國人都應打第3劑，而不只有重症高風險族群。

佛奇今天強調，兩種追加劑應該是安全的，不過FDA和其他官員會研究相關資料確保無虞。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100906