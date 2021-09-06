在資訊量爆炸的年代，許多電視台及網路媒體為了吸引觀眾注意，都會製作特別的節目來引起話題，但如果內容太超過也會引起眾人的撻伐。非洲象牙海岸電視台近日在節目中，竟邀請了一位曾犯下性侵案的惡狼上節目，並親自示範侵犯的過程，讓觀眾相當傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，非洲象牙海岸電視台「Nouvelle Chaine Ivoirienne」，8月30日於黃金時段所播出的節目中，製作單位竟然找來了曾真正犯下性侵案的男子擔任節目嘉賓，主持人伊夫德姆貝拉（Yves de M'Bella）甚至邀請他上台，對著假人示範如何性侵女性，過程中還不斷訪問性侵犯，偏好的女子類型、怎麼「挑選」被害女性，以及享不享受犯案過程，誇張的訪談內容讓現場所有來賓及觀眾，都感到相當傻眼且令人作噁。

雖節目最後伊夫德姆貝拉也請性侵犯男子，建議女子要如何自保才能避免被侵犯，但整段節目播出後仍然引發眾怒，不僅電視台的投訴電話被民眾打爆，就連當地嘻哈女歌手Priss'K都忍不住跳出來砲轟「節目是在侮辱女性，根本毫無人性」。

相關單位隨後也介入調查，除了節目遭到下架，主持人伊夫德姆貝拉因節目內容傷害女性自尊，而遭到停職30天、罰鍰200萬非洲法郎（約9.9萬元台幣），並暫離象牙海岸的最大城市阿必尚（Abidjan）1年。

事後，伊夫德姆貝拉雖發文道歉並感到後悔，希望能得到受害者的原諒，依然止不住觀眾的怒火，他的演藝事業因此全面停擺。

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