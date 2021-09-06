南投縣藝術家資料館，推出駐館藝術家吳文寬創作展。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣藝術家資料館，今年由吳文寬擔任駐館藝術家，並以《遊藝孕毓．根核南投─吳文寬西畫創作展》為主軸，推出專題展覽、藝術體驗教學課程、及創作示範分享等。

吳文寬老師出生於南投縣中寮鄉永和村，國立新竹教育大學美術研究所創作組（現清華大學藝設系）畢業，曾任台中市國教輔導團藝術與人文輔導員，曾榮獲大專青年書畫展油畫第1名、第44屆省展水彩部及油畫部優選、全國美展第3名、公教美展水彩類及油畫類第1名、大墩美展油畫第2名，個展10次及聯展無數次。

此次展覽內容兩部分，其一是遊藝孕毓，吳文寬遊藝40載不間斷，創作以「生命之愛」系列延續，表達生命中愛的泉源，以大自然的圖像與女體象徵隱喻，藉由符號轉化愛的真義， 尋找生命的意義，尋找愛與被愛的境界；女體的溫柔婉約是美的象徵，他筆下的女性表情溫馨，期待著新生命的到來，象徵包容、接納與傳遞生命的起始。

其次是根核南投，成長、記憶與鄉情，家鄉四季回憶無窮，面向禾埕，溪水聲冷冷，竹林依舊，蟲鳴鳥嚶，宛如候鳥過境掠過心弦。

《遊藝孕毓．根核南投─吳文寬西畫創作展》，展期即日起到9月29日止，並於9月18、25日下午2點到4點半，舉辦駐館創作示範分享活動，歡迎大家蒞臨欣賞及分享。