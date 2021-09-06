機組員送檢疫所爆上車發尿布 陳時中舉例「如過年塞車」：以防萬一用

長榮航空機組員昨在網路爆料，從台北搭乘防疫專車到南投檢疫所4小時車程，車上沒開冷氣，僅開一扇窗，想上廁所也能用紙尿片，感嘆「連基本的人權都沒有」。衛生福利部恆春旅遊醫院麻醉專科醫師邱豑慶批評，當你坐在防疫專車上抱怨沒冷氣時，「有發現發送紙尿片的醫護全身穿著兔寶寶裝嗎？」他認為世界上沒有人是不辛苦的，只是有些人習慣不喊痛。

邱豑慶昨（5）日於個人臉書粉專《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》表示，看到機組員在網路抱怨，忍不住痛批，來問問看包尿片上班的醫護有多少？在專責隔離病房內，為了避免穿脫防護衣，包著紙尿片少喝水的護理師，有誰抱怨過？他表示，在亞東醫院擔任急診室醫師的同學，上班時就是包著紙尿片在照顧病人的。

邱豑慶說，前幾天還看到一個機師在臉書發文稱「沒有我們機師，你連晶片都不用進出，就連台積電也沒辦法。」令他不滿回嗆「沒有我們醫護，你連氧氣都不用進出，直接找龍巖。」邱豑慶直言，常聽到在職怨職，醫護沒有特別偉大，每個人都只是在盡自己的責任，同樣航空業也沒特別偉大，「不用拿GDP（國內生產毛額）來自我護航啦。」

邱豑慶接著說，各行各業本來就有自己的難處，如同家家有本難念的經；每個行業都有自己的風險、義務和責任，在你穿著短袖戴著玉鐲，抱怨防疫專車沒冷氣、全程佩戴N95口罩悶熱不舒服時，「你有看到身旁那個全套隔離衣發紙尿片的醫護嗎？不信你去問他，他是不是包著紙尿片一整天了，世界上沒有人是不辛苦的，只是有些人習慣不喊痛罷了」。

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