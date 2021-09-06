台股今年初開盤迄3日共163個交易日，集中市場總成交值為70兆2339.84億元，日均值為4308.83億元，股票成交量週轉率為155.37％。群益證券本周看好四大題材類股，看本周台股指數區間為17200-17800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.8月上旬台股指數一度連跌9天，主因是外資因陸股大跌需要提高資金部位，績優的台股變成外資提款機，外資大幅減碼並出具許多誇張看空的研究報告；但8月下旬台積電宣布漲價後，外資連續回補權值股，陸股也低檔反彈，市場關注的央行年會，鮑爾也再度重申鴿派立場。

2.8月底警示新制航運股當沖金額降低，短線航運股股價趨弱，但這才能吸引長期投資者逢低進場波段持有，台股當沖客不會消失而是轉向科技股，不過科技股幅員遼闊，當沖只能集中在中小型IC設計與題材股，整體量能恢復正常。

3.雖然10月15日後各企業才會公布第3季財報，但股價走勢是直接反應本季獲利表現，若以9月和10月相比，9月可望提前反應財報獲利題材，10月則因旺季已過與庫存問題，股價對財報利多反而可能鈍化。