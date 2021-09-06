【愛傳媒簡秀枝專欄】「人活著的一生，面臨了無數生離死別，最後只要還有人惦記著你，那就沒有白活，就表示活得還有價值了！」

這麼卑微的價值觀，是台灣1960、70年代，加工廠女作業員生活與命運的寫照，有許多來不及長大，就要挑起沈重家計，日以繼夜的加班，填補無底洞的貧困，甚至因故而走上絕路，令人不捨。

舞台上，演員們的血淚泣訴，無助身影，彷彿見證了台灣經濟起飛前，有意無意之間，壓碾過的疲憊軀體與麻木靈魂，同樣令人揪心。那一代人的悲情，被擅長說故事的吳念真，說得淋漓盡致，儘管日子難熬，然而，善良的台灣人，對人性從不失去信心。

感謝雷輝兄邀請，昨晚在國家戲劇院，欣賞綠光劇團的演出，感動至極。

該劇就叫「人間條件：我是一片雲」，由吳念真編劇，與吳定謙父子倆共同執導，演員陣容含蓋老中青，林美秀、柯一正、楊麗音、陳竹昇⋯等實力派演員，挑足劇中大樑，年輕輩的林雨宣、張靜之、黃迪揚等，也表現得可圈可點，賺人熱淚。

其中，李永豐、姚仁多，客串演出的警察角色，帶著濃濃草莽味，演活人民保母在地方上，大事小事一肩挑，任勞任怨又任謗的特性，幽默風趣。而穿著白袍看診的醫生，是吳念真客串，悲天憫人的「阿北」神韻，也形塑了濟世良醫的溫厚風範。

「人間」系列的精彩之處，始終以最通俗的故事，娓娓訴說，帶來的寧靜力量，刻畫了市井小民討生活的至悲極喜。社會中各種小人物的際遇，鮮活有力，觸目驚心，讓觀眾在聆賞之餘，都能在過程中，找到某種共鳴感，那是不可言說的心靈縮影，格外深刻，感人肺腑。

這部戲，讓我想到母親生前走過的苦澀歲月，也彷佛看到當代藝術家陳界仁，在《加工廠》作品中的寧靜革命，一群叫不出名字的女工，她們不斷用青春賭明天，默默推動著台灣經濟向前行，代價正是健康、幸福，以及希望。

走了味的感情生活，尤其可憐，為了挑起家計，她們逆來順受，工作的疲累、生活的蒼白，感情的絕望，甚至婚姻的失焦。屋漏偏逢連夜雨的無助與悲愴，讓人共掬大時代的辛酸淚。

然而，台灣人的憨直樸實，有情有義，在這部戲中，也表露無遺，面對再不堪的遭遇，再噬血的週遭，還是低頭彎腰，心存感激。宅心仁厚的傳統，構築出善良台灣人的顏容，正也是台灣最美風景、饒富人情味的源頭。

鳳飛飛的歌聲，也是台灣人在60、70年代的共同印記，唱遍街頭巷尾的流行樂音，成為掙扎歲月中，許多人的精神寄託。緬懷那個蒼白的加工年代，也追憶離世多年的鳳飛飛，讓受苦受難的那一代人，從歌聲中找到娛樂，找到活下去的力量。

回首前塵，加工歲月已遠，一切看似否極泰來，但歷史不能遺忘，結疤的傷痛，更該被呵護與銘記。

我們不但要記住那一代人，讓那些辛酸血淚，成為傳唱不絕的風中旋律，沒日沒夜的赤誠奉獻，是集體倦雲，找到空中的家，身隨魂夢飛，來去無牽掛，世世又代代。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。